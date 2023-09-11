В "Сочи" рассказали о возможности арендовать хоккеиста СКА Мичкова

Нападающий выступал за команду из Краснодарского края в прошлом сезоне КХЛ

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" всегда держит в уме возможности аренды игроков, в том числе и нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора "Сочи" по хоккейным операциям Алексей Бадюков.

18-летний Мичков был арендован "Сочи" у петербургского клуба в конце декабря. В 27 матчах он набрал 20 очков (9 заброшенных шайб + 11 результативных передач), войдя в четверку самых результативных игроков команды. В сезоне-2023/24 Мичков на данный момент принял участие в одном матче КХЛ за СКА.

"Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды. Что касается Мичкова, то все зависит от СКА и самого Матвея, как он смотрит на это, - сказал Бадюков. - Он знает, что мы будем рады, если он к нам вернется. В "Сочи" он показывал результативный и красивый хоккей. Вы знаете, что в его семье весной случилась трагедия (в апреле в Сочи погиб отец игрока - прим. ТАСС), и, конечно, возвращение на побережье будет у него какое-то время ассоциироваться с потерей близкого человека. Как он и СКА посчитают нужным, так и будет. Сейчас у нас есть неиграющий состав, хорошая и качественная ротация".

В четырех матчах нынешнего сезона КХЛхоккеисты "Сочи" одержали только одну победу - в Казани над финалистом последнего Кубка Гагарина "Ак Барсом" (3:1). "Нам нужна была эта победа, чтобы ребята и все мы почувствовали, как она добывается. Мы сыграли тогда правильно, плотно, воспользовались своими моментами и неплохо играли. Что касается того, мог ли нас "Ак Барс" недооценить, то это его проблемы - у нас свой настрой и самое главное, что у нас были свои задачи", - отметил собеседник агентства.

Все четыре матча нынешнего сезона ворота "Сочи" защищал Михаил Бердин. "Все увидели, что он может выдать куражную игру. Сейчас начало чемпионата, и я не вижу ни у кого сверхстабильных вратарей - результат тут зависит больше от игры и силы команды. Это только начало - Миша входит в сезон, много показывает хорошего, позитивного. Как у всех вратарей в лиге, у него есть, скажем так, не казусные, а легкие голы, но он очень много работает и знает, какие компоненты игры требуют улучшения", - подчеркнул Бадюков.