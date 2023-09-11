Левитин заявил, что МОК оказывает давление на Олимпийский совет Азии

Помощник президента РФ отметил, что делается все для проведения соревнований в России и приглашения иностранных спортсменов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает давление на Олимпийский совет Азии после приглашения российских спортсменов на Азиатские игры. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет", - сказал Левитин.

"Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам. Это еще больше подчеркивает все проблемы. Печально, это уже чистая политика, а не спорт, но президент, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ делают все, чтобы наши спортсмены всегда были при деле, делается все для проведения соревнований в России и приглашения иностранных друзей в нашу страну", - добавил помощник президента РФ.

В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Азиатских играх. Отмечалось, что для спортсменов обеих стран будет выделено 500 квот, их допуском должны были заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы могли соревноваться только в индивидуальных видах спорта. В сентябре в МОК заявили, что участие россиян и белорусов в Азиатских играх невозможно.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.