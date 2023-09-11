Призовые вознаграждения призерам Игр Дружбы будут равны выплатам за олимпийские медали

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранные призеры Игр дружбы наравне с российскими спортсменами получат те же выплаты, что и призеры Олимпийских игр. Об этом на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Президент РФ дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. 40 лет назад нас не пустили на Олимпийские игры, мы провели Игры дружбы в СССР, все возвращается, для нас это не ново. Даже если иностранные спортсмены займут призовые места, они получает призовые средства, как призеры Олимпиады", - сказал Левитин.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.