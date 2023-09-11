Матыцин: лидеры мирового спорта начали понимать безысходность санкций в отношении России

Желание мировых федераций приехать и принять участие в соревнованиях в России сохраняется, отметил министр

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Мировое спортивное сообщество стало понимать бессмысленность санкций в отношении российских атлетов. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы ни от кого не закрываемся, мы самодостаточная мощная держава и доказали это на протяжение всей истории. Нам некому и нечего доказывать, мы продолжаем оставаться страной, которая определяет стандарты в области мирового спорта. Желание мировых федераций приехать и принять участие в соревнованиях сохраняется, поэтому мы продолжаем диалог. Несмотря на санкции и недопонимание с мировым спортивным сообществом, мы видим, что лед тронулся, есть примеры международных федераций борьбы, дзюдо, тенниса и многие другие", - сказал Матыцин.

"Мы видим, что постепенно лидеры мирового спорта понимают безысходность ограничений в отношении российских спортсменов. Не нас должны приглашать, а мы будем приглашать и создавать новые форматы", - добавил министр.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.