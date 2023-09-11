Шишкарев упрекнул европейские гандбольные клубы в двойных стандартах

Президент Федерации гандбола России отметил, что российскую спортсменку Елену Михайличенко приглашают во многие европейские клубы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Европейские гандбольный клубы работают по двойным стандартам, когда им это нужно. Такое мнение высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"[Анна] Вяхирева выиграла все, что можно в Норвегии, выиграла Лигу чемпионов, - сказал Шишкарев. - Совершенно очевидно, что она победитель, но звание лучшего игрока ей не дают. Еще ситуация с Леной Михайличенко, самая талантливая 22-летняя девочка, лучшая гандболистка прошлого сезона. Новый сезон не начался, а ее заваливают предложениями из европейских клубов, один из которых против нас возражает, чтобы мы приехали на конгресс, тем не менее заманивают ее двойной-тройной зарплатой. То есть где выгодно, там можно, а где можно следовать политическим лозунгам и каким-то недружественным шагам, эти шаги предпринимаются".

Ранее в понедельник Шишкарев заявил, что Международная федерация гандбола отозвала у ФГР приглашение на конгресс организации, так как пять стран угрожали бойкотировать мероприятие в случае присутствия на нем представителей России.

4 июля 2023 года Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести женский чемпионат Европы 2026 года из России в другую страну. 28 февраля 2022 года EHF отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.