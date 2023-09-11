11 сентября, 06:06
ATP

Джокович возглавил рейтинг ATP, Рублев поднялся на шестое место

AP Photo/ Frank Franklin II
Новак Джокович
© AP Photo/ Frank Franklin II

Россиянин Даниил Медведев занимает третью позицию

ТАСС, 11 сентября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рейтинг возглавил серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося Открытого чемпионата США. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который сохранил третью позицию в рейтинге. На вторую строчку опустился испанец Карлос Алькарас.

Россиянин Карен Хачанов потерял четыре позиции и в обновленном рейтинге ATP занимает 15-е место. Роман Сафиуллин поднялся с 60-го на 56-ю строчку, Аслан Карацев - с 77-й на 63-ю. Александр Шевченко переместился с 83-го на 86-е место. 

Теги:
Джокович, НовакATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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