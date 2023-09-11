Список дисциплин Игр дружбы примут на ближайшем заседании оргкомитета соревнований

Глава оргкомитета соревнований отметил, что ожидается участие более 5 000 спортсменов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Организационный комитет на ближайшем заседании финализирует список список спортивных дисциплин, по которым пройдут соревнования на Всемирных играх дружбы 2024 года. Об этом рассказал глава организационного комитета Игр дружбы Алексей Сорокин на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ожидаем более 5 000 спортсменов, будет значимый призовой фонд, никаких ограничений. Это не фестиваль, это спорт высших достижений, мы будем приветствовать спортсменов высочайшего класса. Мы сформировали полностью команду специалистов, движемся вперед, подготовлена концепция, которая передана в Минспорт", - сказал Сорокин

"Ждем основополагающих документов со стороны федеральных властей. На ближайшем заседании оргкомитета финализируем список дисциплин и приступим к подготовке соревнований", - добавил глава организационного комитета соревнований.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.

В программу Игр дружбы на данный момент вошли 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.