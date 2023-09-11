Сорокин заявил, что иностранцы понимают сомнительность побед на турнирах без россиян

Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы подчеркнул, что противоречия разрывают мировой спорт

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Позиция иностранных спортсменов, выступающих за возвращение россиян на международные соревнования, является оправданной, поскольку ценность победы на турнирах без их участия является сомнительной. Такое мнение на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), высказал глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

"Противоречия разрывают мировой спорт: с одной стороны мы слышим заверения в неизоляции и невозможности изоляции российского спорта, о необходимости соблюдения прав человека, а с другой стороны видим решения последнего времени. За наших спортсменов начинают заступаться иностранные спортсмены, говорю, например, о [Мартене] Фуркаде, который является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это совершенно оправдано, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян", - сказал Сорокин.

"По сути, мы приходим к тому, что сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ. Приятно слышать позицию государства на этот счет. Мы должны исследовать новые форматы, чтобы получить чистые соревнования, поэтому Игры дружбы - абсолютно неполитизированный мультиспортивный турнир с широкой палитрой видов спорта", - добавил он.

Француз Фуркад, который является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных видах спорта.