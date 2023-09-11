Стяг в память об Амирове поднимут перед матчем между "Салаватом Юлаевым" и "Металлургом"

Уфимский клуб вывел из обращения номер, под которым выступал нападающий

ТАСС, 11 сентября. Торжественная церемония поднятия стяга нападающего Родиона Амирова пройдет 11 сентября перед началом матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 17:00 мск. Также "Салават Юлаев" объявил о том, что вывел из обращения 27-й номер, под которым выступал Амиров.

Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года. Игрок был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым".

Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.