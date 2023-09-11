Тарпищев назвал закономерным поражение Даниила Медведева в финале US Open

Россиянин в решающем матче в трех сетах уступил Новаку Джоковичу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев закономерно уступил сербу Новаку Джоковичу в финале US Open, так как не восстановился от нервной перегрузки. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале US Open Медведев проиграл Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. В полуфинале россиянин победил на тот момент первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса - 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

"Медведев отлично выступил, немного перешел пик формы и не восстановился от нервной перегрузки, поэтому уступил в финале. Матч логично сложился, Медведев психологически не восстановился тоже, не хватало терпения в розыгрышах, а Джокович сделал свое дело - хорошо играл на своей подаче, хорошо с задней линии, рвал игру. Во втором сете были, конечно, шансы, но поражение закономерное, при этом Даню надо похвалить - матчи с [Андреем] Рублевым и Алькарасом были феноменальные", - сказал Тарпищев.

"Медведеву уже надо готовиться к Итоговому турниру. Матч с Алькарасом показал, что он может его обыграть. В плане психологии этот Открытый чемпионат США сыграл большую роль, Даня понял, что может обыгрывать Алькараса, выигрывать абсолютного любые турниры и выходить на новый уровень", - добавил Тарпищев.

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. На данный момент участие в соревновании себе гарантировали Медведев, Алькарас и Джокович. Россиянин выигрывал турнир в 2020 году. Действующим победителем является Джокович.