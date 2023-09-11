В посольстве КНР в России отметили рост взаимодействия между странами в спортивной сфере

Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией стало более зрелым и прочным, культурно-спортивные обмены стали еще активнее, подчеркнула атташе посольства КНР в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией в спортивной сфере стало более зрелым и прочным, спортивное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) имеет большой потенциал. Об этом на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), заявила атташе посольства КНР в России Го Шаньшань.

"Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией стало более зрелым и прочным, культурно-спортивные обмены стали еще активнее. Наши страны занимают высокие позиции в рейтинге самых спортивных стран мира, потому что уделяют этому большое значение. В рамках Годов сотрудничества в обеих странах организовано более 500 мероприятий, они охватывают широкий спектр областей: как массовый спорт, так и спорт высших достижений. Проходит множество спортивных событий, мероприятий, встреч, направленных на укрепление наших отношений", - заявила Го Шаньшань.

"Спортивное сотрудничество в АТР также имеет большой потенциал и значение, а Дальний Восток становится важной площадкой сотрудничества. Страны АТР должны расширять сотрудничество и создавать новые международные спортивные соревнования. Такие мероприятия сплачивают страны, дарят позитивные эмоции", - добавила она.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине - девятые летние Российско-китайские игры. В план перекрестных годов входят мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в истории "Игр будущего".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.