Хоккеист Толчинский рассказал, что доволен своим решением перейти в СКА

Нападающий подписал с петербургским клубом пятилетний контракт

ТАСС, 11 сентября. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" нападающий Сергей Толчинский долго размышлял о переходе в петербургский хоккейный клуб СКА и считает, что выбрал для себя лучший вариант. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Стал ли решающим финансовый фактор в переговорах с "Авангардом"? Он важен, чего уж там скрывать, условия были плюс-минус похожими с "Ак Барсом", хотя изначально "Авангард" предлагал гораздо меньшую сумму, чем другие команды. Контракт в Омске мне давали на три года. Что бы ни говорили о том, что можно его полностью не доиграть, но пять лет в одной команде - лучше: проще самому ставить личные цели, понимаешь, с кем играть, в самой организации представляют, вокруг кого можно строить команду и как собирать костяк, чтобы добиваться поставленных целей и идти за Кубком Гагарина", - заявил Толчинский.

"Факторов, влиявших на выбор, было много. У меня на протяжении месяца была головная боль каждый день, постоянно взвешивал все плюсы и минусы. В "Авангарде" мне тоже все нравилось, но не в самом процессе переговоров. Принятым решением я доволен, поскольку выбрал для себя лучший вариант", - добавил он.

Толчинский перешел в СКА из "Авангарда" летом 2023 года. С петербургским клубом нападающий подписал пятилетний контракт.

По итогам Кубка Гагарина 2021 года Толчинский был признан самым ценным игроком турнира. Он является воспитанником ЦСКА. С 2012 года выступал в одной из молодежных канадских лиг, с 2015-го по 2017-й играл за клуб Национальной хоккейной лиги "Каролина". С 2018 по 2020 год выступал за ЦСКА, становился обладателем Кубка Гагарина, за "Авангард" играл с 2021-го по 2023-й.