Аленичев объяснил последние результаты "Спартака" отсутствием единства среди футболистов

Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация с изменением результатов у московского "Спартака" происходит из года в год, в этом сезоне после удачного старта команда перестала быть единой. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"Не знаю, что произошло со "Спартаком", все-таки из года в год такая ситуация происходит: начинаем хорошо, многие шутят, что команда уже чемпион после трех-четырех туров, а потом на одни и те же грабли наступают, к сожалению, - сказал Аленичев. - Многие говорят, что "Спартак" тасует состав, есть большая ротация, не знаю, мне сложно сказать. Я, например, не вижу огонька в глазах у Квинси Промеса, а это ведущий игрок, тот же Александр Соболев играет крайне и крайне нестабильно, у Георгия Джикии, который является капитаном, тоже нестабильность присутствует. Нет какого-то единства, которое было в первых турах, это заметно очень, отсюда, может быть, и результат".

"Хотелось бы, чтобы это была временная неудача для "Спартака". Все-таки пора бы уже команде составить конкуренцию "Зениту". Верю ли в главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля? В "Спартаке" так всегда, если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть. У "Барселоны", ПСЖ, "Реала", "Баварии" тоже бывают трудные времена, но там президенты терпят, после трех-четырех неудач не выгоняют тренера, поэтому нужно дать Абаскалю поработать. Естественно, зимой, когда первая часть закончится, можно делать какие-то выводы, если "Спартак" будет играть так, как сейчас, в плане результата, то нужно будет какие-то выводы руководству делать", - добавил Аленичев.

"Спартак" начал сезон с четырех побед во всех турнирах, установив рекордный результат для команды. Красно-белые не могут победить на протяжении четырех матчей в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), в последний раз команда выиграла у казанского "Рубина" (4:1).

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые примут "Сочи" 16 сентября.