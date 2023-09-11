Футболист Захарян на выходных тренировался в индивидуальном порядке после болезни

Ожидается, что полузащитник приступит к работе с командой в понедельник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян на выходных тренировался индивидуально, поэтому ожидается, что 11 сентября он присоединится к тренировкам со всеми футболистами испанского "Реал Сосьедад". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"На выходных он тренировался один, у команды были свободные дни, и ожидается, что сегодня он поработает со своими товарищами по команде", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Ранее в клубе рассказали, что Захарян из-за болезни не участвовал в тренировочных занятиях. 8 сентября в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что футболист сможет начать тренироваться не раньше 11 сентября.

20-летний Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.