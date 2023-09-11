Глава World Rowing заявил об отсутствии провокаций в адрес россиян на чемпионате мира

В чемпионате мира в Белграде, который завершился 10 сентября, принимали участие три российских спортсмена

ТАСС, 11 сентября. Участники чемпионата мира по гребле с уважением относились к российским и белорусским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, в их адрес не было зафиксировано провокаций. Об этом на конгрессе Международной федерации гребного спорта (World Rowing) заявил глава организации Жан-Кристоф Роллан.

В чемпионате мира в Белграде, который завершился 10 сентября, принимали участие три российских спортсмена, имеющих нейтральный статус. Это Кира Ювченко, Александр Вязовкин и паралимпиец Алмаз Шарафиев, которые выбыли из борьбы за медали, не отобравшись в финальные заезды.

"В сложившихся условиях не может быть идеального решения, проще было бы сказать нет, это вызвало бы меньше противоречий, но наша обязанность не заключается в том, чтобы делать жизнь проще, наша обязанность - бороться за ценности, в которые мы верим, и осознавать, насколько это сложно - оставить в стороне эмоции, особенно в контексте такого положения вещей. Мы должны рассматривать аргументы за и против. Я не намерен сейчас открывать дискуссию на эту тему, я понимаю, что вопрос очень чувствительный и нужно учитывать политическое давление. Я также понимаю и уважаю позицию каждой национальной федерации, понимаю, что они разные", - заявил Роллан.

"В наших трех турнирах - в Пловдиве, Париже и Белграде - выступило девять нейтральных спортсменов, и я рад сообщить, что все они полностью соблюдали правила нейтральности, не было зафиксировано ни одного инцидента. Я также рад сообщить, что к этим спортсменам с уважением отнеслись все участники соревнований", - добавил он.

Также Роллан заявил, что завоеванные российскими и белорусскими спортсменами квоты будут заморожены. "Этот чемпионат мира стал первым шагом для квалификации на Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решения относительно участия спортсменов из этих двух стран в Играх, но поскольку квалификация стартовала, перед чемпионатом мира мы должны были обсудить с МОК влияние их участия на нее. Поэтому мы договорились, что если кто-то из нейтральных спортсменов заработает квоту, то она будет заморожена. Сейчас из девяти нейтральных спортсменов только один заработал квоту - мужчина в одиночной гребле", - отметил Роллан.

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на чемпионате мира. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями МОК, посчитав, что эти классы лодок являются командными. Также на турнир в нейтральном статусе были заявлены семь белорусских спортсменов.