Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев - Оливейра

Поединок пройдет в Абу-Даби 21 октября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов планирует посетить бой между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом ТАСС рассказал партнер Нурмагомедова по команде Шамиль Завуров.

"В углу быть не планирует, - сказал Завуров. - Залетит на подготовку, посмотрит, подскажет. Но такого, чтобы не лететь на бой, не будет. Я думаю, он прилетит".

"Но секундировать, везде находиться рядом, он не будет", - добавил собеседник агентства.

Бой Махачев - Оливейра возглавит турнир UFC 294, который начнется в Абу-Даби 21 октября.

Нурмагомедов ранее объявлял о желании сократить свое участие в мероприятиях команды и перестал секундировать бойцов.