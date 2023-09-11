Глава Международной федерации гребного спорта заявил, что бойкоты лишают спортсменов мечты

Спорт должен оставаться инструментом в установлении мира, диалога и примирения, отметил в своем обращении Жан-Кристоф Роллан

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Угрозы применения бойкотов со стороны спортивных федераций не способны разрешить политические конфликты, а только лишают атлетов мечты. Об этом говорится в обращении президента Международной федерации гребного спорта (World Rowing) Жана-Кристофа Роллана к участникам совета организации.

"Спорт должен оставаться инструментом в установлении мира, диалога и примирения, мы не должны позволять политикам и правительствам решать, будут ли спортсмены участвовать в международных соревнованиях, именно по этой причине политизация спорта неприемлема. В то время как решение об участии в Олимпиаде в Париже в 2024 году еще не принято, правительства некоторых стран Европы критикуют даже попытку задуматься над определением соответствующих условий права на участие спортсменов, которые не несут ответственности за военные действия. Появились угрозы применения бойкотов, которые никогда не решали ничего, они только лишали спортсменов их мечты", - сказал Роллан.

"Спорт не может остановить войну. Политики должны взять на себя ответственность вместо того, чтобы эксплуатировать спортсменов. Спорт мог бы оставаться последним звеном диалога между отдельными людьми", - добавил глава World Rowing.

В чемпионате мира в Белграде, который завершился 10 сентября, принимали участие три российских спортсмена, имеющих нейтральный статус. Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на чемпионате мира. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, посчитав, что эти классы лодок являются командными. Также на турнир в нейтральном статусе были заявлены семь белорусских спортсменов.