Завуров заявил о недопустимости драк на пресс-конференциях бойцовских лиг

Спортсмен должен уважать своего соперника, подчеркнул президент организации Eagle FC

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Беспорядки на мероприятиях бойцовских лиг должны пресекаться, их участники должны быть наказаны. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент организации Eagle FC Шамиль Завуров.

"Всегда должна быть мера, а это бардак, - сказал Завуров. - Это смотрят много ребят, молодежи, они думают, что так можно. А так нельзя. Спортсмен должен уважать своего соперника".

"Чтобы и провокаторов не допускали на пресс-конференции. А у них там как будто все разрешено. Порядок надо навести", - добавил собеседник агентства.

31 августа в московском ТЦ "Ривьера" произошла массовая драка во время пресс-конференции одной из бойцовских организаций. Позднее несколько участников беспорядков были задержаны.