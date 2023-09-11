Хоккеист Толчинский рассказал о переговорах с ЦСКА по ходу прошлого сезона

Летом нападающий подписал пятилетний контракт со СКА

ТАСС, 11 сентября. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Сергей Толчинский мог перейти в московский ЦСКА, в прошлом сезоне представители красно-синих контактировали с игроком. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я ничего не имею против Омска, но когда выбор стоит между Санкт-Петербургом, Москвой и Омском, то ситуация понятна, к тому же я родился и вырос в столице. Был ли вариант с переходом в ЦСКА? Был, по ходу прошлого сезона ко мне подходили люди из ЦСКА, говорили, что есть вариант, спрашивали, что я об этом думаю. Мой агент тоже рассказывал о звонке со стороны [главного тренера ЦСКА]Сергея Федорова, но тогда было непонятно, что произойдет дальше", - сказал хоккеист.

Толчинский перешел в СКА из омского "Авангарда" летом 2023 года. С петербургским клубом нападающий подписал пятилетний контракт.

Толчинскому 28 лет, он является воспитанником ЦСКА. С 2015 по 2017 год играл за клуб Национальной хоккейной лиги "Каролина". С 2018 по 2020 год выступал за ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, после чего перешел в "Авангард", с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.