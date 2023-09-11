До 20 тыс. человек станут участниками забега "Кросс нации" в Екатеринбурге

Преодолеть дистанцию могут как профессиональные атлеты, так и любители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек примут участие в самом массовом в России легкоатлетическом забеге, Всероссийском дне бега "Кросс нации", который пройдет в Екатеринбурге 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Самый массовый в России легкоатлетический забег "Кросс нации" пройдет в Екатеринбурге 16 сентября. Ожидается, что в спортивном событии примут участие до 20 тысяч жителей уральской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преодолеть дистанцию могут как профессиональные атлеты, так и любители. Первые стартуют в 09:45 (07:45 мск) - женщины пробегут 8 км, мужчины - 12 км. Массовые забеги для любителей начнутся в 12:00 (10:00 мск).

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в РФ ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.