Эдуард Сперцян с 2021 года играет за национальную команду Армении

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян всегда хотел играть за национальную команду Армении. Об этом ТАСС рассказал бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Армении Арас Озбилиз.

Сперцян родился в Ставрополе, с 2021 года он является игроком национальной команды Армении.

"Потенциал очень большой, - сказал Озбилиз о Сперцяне. - Но время покажет. Если он будет поддерживать дисциплину, то может стать очень хорошим футболистом. Он не первый футболист, кто мог играть за сборную России, но выбрал сборную Армении. Насколько я знаю, он всегда хотел играть именно за Армению".

Сперцяну 23 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду полузащитник выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне Мир - Российской премьер-лиги на его счету 4 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах. В сезоне-2022/23 чемпионата России Сперцян стал лучшим ассистентом, сделав 11 результативных передач.