Аленичев рассказал, что получал предложения для продолжения тренерской карьеры

Дмитрий Аленичев отметил, что планирует продолжить работать тренером

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России в составе московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев получал предложения занять тренерский пост в различных командах, но они его не устраивали. Об этом Аленичев рассказал ТАСС.

"Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры, - сказал Аленичев. - Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают. Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку".

Аленичеву 50 лет. Его последним местом работы был красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Также он был главным тренером "Спартака", тульского "Арсенала" и юношеской сборной России до 19 лет.