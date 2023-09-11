Суд Испании принял к рассмотрению иск против Рубиалеса после скандала с поцелуем

Бывший глава федерации футбола Испании обвиняется в сексуальном насилии и физическом принуждении за поцелуй игрока женской национальной команды Дженнифер Эрмосо

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приняла к рассмотрению жалобу прокуратуры против бывшего председателя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, судья "принял к рассмотрению жалобу, представленную прокуратурой" по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса "за поцелуй игрока Дженнифер Эрмосо".

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела.