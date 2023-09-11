Защитник "Куньлуня" Челиос прокомментировал успешный старт команды в сезоне КХЛ

По словам хоккеиста, новый тренерский штаб клуба проводит замечательную работу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Успех китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" на старте регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связан с изменением в тренировочной работе и желанием начать побеждать после неудачных сезонов. Об этом ТАСС рассказал защитник команды Джейк Челиос.

10 сентября "Куньлунь Ред Стар" дома в овертайме со счетом 3:2 обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. Латвийский специалист Виктор Игнатьев стал главным тренером "Куньлунь Ред Стар" в межсезонье.

"Правда ли, что наш тренер довольно жесткий и заставляет команду бороться до конца и не сдаваться? Да, конечно. Также у нас достаточно много взрослых ребят в команде, все всё понимают, и у нас было 1,5 месяца интенсивной предсезонной подготовки, - сказал Челиос. - Еще я думаю, что у нас в команде все порядком устали от поражений, Игнатьев проводит замечательную работу в этом плане. Он нашел хороший подход к ребятам, здорово организует тренировочный процесс и мотивирует нас. Мы стараемся выполнять все его указания, думаю, что у нас неплохо получается".

"Я думаю, что в этом году у нас гораздо больше уверенности, если сравнивать с предыдущими сезонами. Если посмотреть на наш состав, то можно заметить, что он стал гораздо глубже, чем раньше. Не то чтобы мы удивлены такому успешному началу сезона. Мы понимаем, что любой матч - это шанс на победу", - добавил хоккеист.

Челиос выступает за "Куньлунь Ред Стар" с 2019 года, команда изначально принимала соперников в Китае, в настоящий момент домашние матчи проводит в Мытищах. "Мне здесь очень нравится. Я тут уже три года, так что о России у меня только положительные впечатления. В Китае тоже было здорово. И там, и здесь мы живем в хороших квартирах, классная инфраструктура. Не на что жаловаться", - сказал Челиос.

Игнатьев ранее рассказал ТАСС, что Челиос и еще ряд лидеров команды принимали до старта сезона в КХЛ участие во Всекитайских играх. "Это был классный опыт. Все было организовано на должном уровне в Монголии, хорошая арена. Нас пригласили для того, чтобы познакомить юных китайских хоккеистов с тем, на каком уровне они смогут оказаться, чтобы подогреть их интерес к хоккею еще больше. На этом турнире было много молодых талантливых игроков со всего Китая, было очень классно", - рассказал игрок.