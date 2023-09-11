Ольховский считает, что теннисистка Звонарева показала великолепную игру на US Open

По мнению эксперта, она заслуженно дошла до финала в парном разряде

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева показала отличные игру и результат в женском парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд дошли до финала, в котором проиграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадке Габриэле Дабровски.

"Результат Веры не просто хороший, а великолепный. Она великолепно играла и заслуженно дошла до финала. Ничего страшного в том, что проиграли в финале, нет. В 39 лет выйти в финал турнира Большого шлема - это выдающееся достижение", - сказал Ольховский.

Звонаревой 39 лет, она занимает 23-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 13 в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.