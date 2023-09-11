11 сентября, 15:33
US Open

Ольховский: Джокович доказал на US Open, что является лучшим игроком мира

11 сентября Джокович победил в финале россиянина Даниила Медведева

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович своей победой на US Open доказал, что является лучшим игроком мира. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

11 сентября Джокович победил в финале US Open россиянина Даниила Медведева. Серб выиграл турнир Большого шлема в рекордный 24-й раз.

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"На мой взгляд, по игре у Медведева были шансы. Во втором сете на сетболе, если бы он сыграл чуть по-другому, Даня вполне мог бы выиграть матч, потому что Новак был не вполне свежим. Тем не менее Джокович есть Джокович, он в очередной раз продемонстрировал, что однозначно является лучшим игроком мира", - сказал Ольховский.

"Даню тоже надо поздравить, он провел великолепный турнир. Выход в финал турнира Большого шлема - это всегда колоссальное достижение. В полуфинале он, возможно, провел лучший матч в своей жизни", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 6 из которых он одержал в текущем сезоне. В 2021 году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. 

Теги:
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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