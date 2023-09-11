Карпин объяснил решение взять четырех вратарей на матч со сборной Катара

По словам наставника сборной России, такое решение было принято для продуктивной работы на тренировках

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 11 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу решил взять на товарищеский матч с командой Катара четырех вратарей для продуктивной работы. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

На матч отправилось четыре вратаря - Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун и Матвей Сафонов. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил журналистам, что на игру поедут три вратаря, а предпочтение отдается Сафонову.

"Виталию Витальевичу нужно было для продуктивной работы парное количество вратарей: двое поехали в Египет, четверо - сюда. Решили свозить, отцеплять никого не стали", - сказал Карпин.

"Сколько сыграет? Все четверо, по 15 минут. Может, два", - ответил Карпин в шутку.

Товарищеский матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе "Эль-Джануб", встреча начнется в 18:15 мск. "Все доехали, все в порядке, соответственно, все готовы [сыграть завтра], - отметил Карпин. - Итоги сбора будем подводить после завтрашней игры. Понятно, что заниматься с двумя командами было необычно - так не совсем принято, но мы и живем в необычное время".

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит сбор в Новогорске. Национальная команда была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, у них были запланированы две товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Вторая группа проведет товарищеский матч с командой Катара.