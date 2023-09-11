Карпин считает, что место сборной России в рейтинге ФИФА не имеет значения

Главный тренер команды отметил, что рейтинг не влияет на допуск к международным соревнованиям

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 11 сентября. /ТАСС/. Место сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на данный момент не имеет значения. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

12 сентября сборная России проведет выездной товарищеский матч с командой Катара, результат которого не будет учтен в рейтинге ФИФА. Российская команда в мировом рейтинге занимает 38-е место.

"А если пойдет в рейтинг ФИФА, то что? - сказал Карпин. - Если даже обгоним кого-нибудь, то дальше что? Нас из-за этого разве допустят на чемпионат мира или Европы?"

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Главный тренер сборной России отметил, что не испытывает особых чувств от визита в страну, которая принимала чемпионат мира в 2022 году. "Уже ни холодно, ни жарко. Когда стало безразлично? Когда чемпионата мира прошел", - заключил Карпин.