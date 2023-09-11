Экс-арбитр ФИФА верит, что назначение Опейкиной станет шагом к возврату судей из России

Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана 26 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч женской Лиги наций по футболу является приятной новостью, есть надежда на возвращение всех российских судей к работе на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Встреча пройдет 26 сентября в армянском Армавире. Помощницами Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова. В сентябре российский арбитр Сергей Карасев прошел сбор с арбитрами УЕФА в швейцарском Сьоне.

"Можно действительно порадоваться, такая приятная новость для всех нас, это, наверное, еще один шаг после приглашения Карасева на сборы ведущих европейских арбитров, - сказал Николаев. - Можем надеяться на то, что и наши ребята-арбитры вернутся на европейскую арену, не хочу конкретизировать, но, конечно, в первую очередь это Сергей Карасев. Однако у нас же большой лист арбитров, поэтому у нас есть достойные люди, чтобы работать на европейском уровне. Нет разницы в плане очередности назначения среди российских арбитров, я не думаю, что для всех назначение именно Веры Опейкиной стало неожиданностью, так как все ждали Карасева. Для нас сейчас многие вещи могут быть неожиданными, но мы их давно ждем, это приятные неожиданности, поэтому говорить о том, кто первый - Вера или Сергей, просто не приходится. Во всяком случае нам хочется верить, что решение по Вере Опейкиной является еще одним шагом к тому, чтобы и дальше приходили такие приятные назначения".

На вопрос о том, будет ли разделение, чтобы украинские команды не доставались российским арбитрам, Николаев ответил: "Так уже сложилось и в плане разделения по группам и так далее, здесь думать на эту тему не хочется, об этом уже будут думать в УЕФА. Конечно, какое-то разделение будет присутствовать", - добавил Николаев.

Опейкиной 34 года, она является арбитром категории ФИФА. 23 сентября бригада во главе с Опейкиной отработала матч Фонбет - Кубка России между московским "Чертаново" и кировским "Динамо" (0:1). "Я был на игре Кубка России, на которой работали Вера Опейкина и ее помощницы, мне понравилось, она даже с ребятами ведет себя уверенно, игра проходила под ее полным контролем. Если переносить вот эту уверенную манеру и дисциплинарный контроль на игры женских команд, то ей после такой школы мужского футбола будет намного проще", - отметил Николаев.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.