Футболист сборной России Баринов заявил, что уже не сожалеет о пропуске чемпионата мира

По словам игрока, он был в Катаре на финале турнира

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 11 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Баринов уже не сожалеет о пропуске чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом он заявил журналистам.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря, на одном из стадионов мирового первенства "Эль-Джануб" сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара. Встреча пройдет 12 сентября и начнется в 18:15 мск.

"Был здесь на финале чемпионата мира, поэтому с такими большими стадионами более-менее знаком, - сказал Баринов. - Единственное, никогда не сталкивался с такой жарой, но на стадионе все супер - и поле, и кондиционеры работают. Осталось только в футбол играть".

"Супер, что Катар согласился с нами играть, хороший соперник. Игра должна получиться хорошей. По стилю команда похожа на сборную Ирана. Пропуск чемпионата мира? Уже не сожалею, это жизнь", - добавил он.

11 сентября Баринову исполнилось 27 лет. "Ребята подходили и поздравляли, потом уже поздравили Валерий Георгиевич [Карпин] и вся команда. Что я себе желаю? Здоровья в первую очередь, с остальным справлюсь", - отметил полузащитник.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в матчах под эгидами организаций. Сборная России заняла второе место в группе Н отборочного турнира на чемпионат мира. После этого россияне должны были сыграть в плей-офф за выход на мировое первенство, но их не допустили к участию к играм.