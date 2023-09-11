Янчук считает, что теннисист Джокович играл умнее Медведева в финале US Open

По мнению эксперта, в решающие моменты серб был более стабильным и точным

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович играл умнее и грамотнее россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича. Серб выиграл турнир Большого шлема в рекордный 24-й раз.

"Джокович оказался более искусным стратегом, чем Медведев. Он играл гораздо умнее и грамотнее. Физически Даниил не уступал Новаку, но серб не вступал в обмен острыми ударами, хорошо выбирал момент, когда нужно нанести завершающий удар. Во многом игра была равной, но в решающие моменты Джокович был более стабильным и точным", - сказал Янчук.

Матчи US Open проходили на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составил $65 млн.