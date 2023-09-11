Российские футболисты проиграли олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу египтян

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:2 проиграла олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча прошла в египетском Суэце.

Мяч у россиян на 7-й минуте с пенальти забил Сергей Пиняев. У египтян отличились Ахмед Фавзи (68) и Араби Мохтар (72).

Сборной России руководил помощник главного тренера Валерия Карпина Виктор Онопко. Первый матч между командами прошел 7 сентября и завершился со счетом 1:1.

12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела седьмой товарищеский матч. Ранее российские футболисты играли против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).