11 сентября, 18:20,
обновлено 11 сентября, 19:32
КХЛ

"Сочи" со счетом 5:0 разгромил "Локомотив" в матче КХЛ

По две шайбы забросили Борна Рендулич и Михал Криштоф

ТАСС, 11 сентября. "Сочи" со счетом 5:0 на выезде обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 5 697 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич (8-я и 14-я минуты), Михал Криштоф (11, 49) и Артур Тянулин (49).

Главный тренер "Сочи" Дмитрий Кокорев не смог руководить командой в матче в связи с ухудшением самочувствия. Исполняющим обязанности главного тренера был Александр Гольц. Ворота "Сочи" защищал Максим Третьяк.

"Сочи" набрал 4 очка после 5 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 4 очками после 4 встреч располагается на 10-й строчке. "Сочи" в следующем матче 13 сентября на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". "Локомотив" 12 сентября примет "Куньлунь Ред Стар".

В других матчах понедельника хабаровский "Амур" со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" одержал первую победу в сезоне, переиграв "Автомобилист" из Екатеринбурга (1:0), московское "Динамо" нанесло пятое поражение подряд астанинскому "Барысу" (4:3 в овертайме). Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1. Перед началом матча под своды уфимской арены был поднят именной стяг Родиона Амирова, который 14 августа скончался от рака на 22-м году жизни.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

5

3

1

0

0

0

1

15-13

8

2

Торпедо

3

3

0

0

0

0

0

15-9

6

3

Динамо М

5

2

1

0

0

0

2

15-11

6

4

ЦСКА

5

2

0

0

0

1

2

15-14

5

5

Северсталь

3

2

0

0

0

0

1

15-12

4

6

СКА

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

7

Спартак

4

2

0

0

0

0

2

16-17

4

8

Сочи

5

2

0

0

0

0

3

11-14

4

9

Динамо Мн

4

1

1

0

0

0

2

19-14

4

10

Локомотив

4

1

1

0

0

0

2

8-14

4

11

Витязь

5

0

0

1

0

0

4

9-19

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

5

4

0

0

0

1

0

17-12

9

2

Автомобилист

5

2

1

0

0

1

1

13-8

7

3

Ак Барс

4

3

0

0

0

0

1

16-9

6

4

Авангард

4

2

1

0

0

0

1

10-9

6

5

Трактор

4

2

0

0

0

1

1

10-11

5

6

Салават Юлаев

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

7

Амур

5

2

0

0

0

0

3

14-16

4

8

Сибирь

4

0

1

1

0

0

2

8-12

4

9

Адмирал

3

1

0

0

1

0

1

8-8

3

10

Нефтехимик

4

1

0

0

0

1

2

9-15

3

11

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

12

Лада

4

1

0

0

0

0

3

8-11

2

  

Теги:
КХЛ
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