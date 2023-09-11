"Сочи" со счетом 5:0 разгромил "Локомотив" в матче КХЛ

По две шайбы забросили Борна Рендулич и Михал Криштоф

ТАСС, 11 сентября. "Сочи" со счетом 5:0 на выезде обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 5 697 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич (8-я и 14-я минуты), Михал Криштоф (11, 49) и Артур Тянулин (49).

Главный тренер "Сочи" Дмитрий Кокорев не смог руководить командой в матче в связи с ухудшением самочувствия. Исполняющим обязанности главного тренера был Александр Гольц. Ворота "Сочи" защищал Максим Третьяк.

"Сочи" набрал 4 очка после 5 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 4 очками после 4 встреч располагается на 10-й строчке. "Сочи" в следующем матче 13 сентября на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". "Локомотив" 12 сентября примет "Куньлунь Ред Стар".

В других матчах понедельника хабаровский "Амур" со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" одержал первую победу в сезоне, переиграв "Автомобилист" из Екатеринбурга (1:0), московское "Динамо" нанесло пятое поражение подряд астанинскому "Барысу" (4:3 в овертайме). Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1. Перед началом матча под своды уфимской арены был поднят именной стяг Родиона Амирова, который 14 августа скончался от рака на 22-м году жизни.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 5 3 1 0 0 0 1 15-13 8 2 Торпедо 3 3 0 0 0 0 0 15-9 6 3 Динамо М 5 2 1 0 0 0 2 15-11 6 4 ЦСКА 5 2 0 0 0 1 2 15-14 5 5 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 15-12 4 6 СКА 4 2 0 0 0 0 2 10-8 4 7 Спартак 4 2 0 0 0 0 2 16-17 4 8 Сочи 5 2 0 0 0 0 3 11-14 4 9 Динамо Мн 4 1 1 0 0 0 2 19-14 4 10 Локомотив 4 1 1 0 0 0 2 8-14 4 11 Витязь 5 0 0 1 0 0 4 9-19 2