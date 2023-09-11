"Сочи" со счетом 5:0 разгромил "Локомотив" в матче КХЛ

ТАСС, 11 сентября. "Сочи" со счетом 5:0 на выезде обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 5 697 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич (8-я и 14-я минуты), Михал Криштоф (11, 49) и Артур Тянулин (49).
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Кокорев не смог руководить командой в матче в связи с ухудшением самочувствия. Исполняющим обязанности главного тренера был Александр Гольц. Ворота "Сочи" защищал Максим Третьяк.
"Сочи" набрал 4 очка после 5 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 4 очками после 4 встреч располагается на 10-й строчке. "Сочи" в следующем матче 13 сентября на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". "Локомотив" 12 сентября примет "Куньлунь Ред Стар".
В других матчах понедельника хабаровский "Амур" со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" одержал первую победу в сезоне, переиграв "Автомобилист" из Екатеринбурга (1:0), московское "Динамо" нанесло пятое поражение подряд астанинскому "Барысу" (4:3 в овертайме). Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1. Перед началом матча под своды уфимской арены был поднят именной стяг Родиона Амирова, который 14 августа скончался от рака на 22-м году жизни.
1
Куньлунь РС
5
3
1
0
0
0
1
15-13
8
2
Торпедо
3
3
0
0
0
0
0
15-9
6
3
Динамо М
5
2
1
0
0
0
2
15-11
6
4
ЦСКА
5
2
0
0
0
1
2
15-14
5
5
Северсталь
3
2
0
0
0
0
1
15-12
4
6
СКА
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
7
Спартак
4
2
0
0
0
0
2
16-17
4
8
Сочи
5
2
0
0
0
0
3
11-14
4
9
Динамо Мн
4
1
1
0
0
0
2
19-14
4
10
Локомотив
4
1
1
0
0
0
2
8-14
4
11
Витязь
5
0
0
1
0
0
4
9-19
2
1
Металлург
5
4
0
0
0
1
0
17-12
9
2
Автомобилист
5
2
1
0
0
1
1
13-8
7
3
Ак Барс
4
3
0
0
0
0
1
16-9
6
4
Авангард
4
2
1
0
0
0
1
10-9
6
5
Трактор
4
2
0
0
0
1
1
10-11
5
6
Салават Юлаев
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
7
Амур
5
2
0
0
0
0
3
14-16
4
8
Сибирь
4
0
1
1
0
0
2
8-12
4
9
Адмирал
3
1
0
0
1
0
1
8-8
3
10
Нефтехимик
4
1
0
0
0
1
2
9-15
3
11
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3
12
Лада
4
1
0
0
0
0
3
8-11
2