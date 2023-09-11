СКА отдал хоккеиста Мичкова в аренду "Сочи"

В сезоне-2023/24 Мичков принял участие в одном матче КХЛ за СКА

ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА отдал нападающего Матвея Мичкова в аренду в хоккейный клуб "Сочи". Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

18-летний Мичков уже был арендован "Сочи" у петербургского клуба в конце декабря прошлого года. В 27 матчах он набрал 20 очков (9 заброшенных шайб + 11 результативных передач), войдя в четверку самых результативных игроков команды прошлого сезона. В сезоне-2023/24 Мичков принял участие в одном матче КХЛ за СКА.

"Считаю, это правильное решение - у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться, - отметил Ротенберг. - В "Сочи" у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры. Мичков - игрок первого-второго звена, первого-второго большинства".

"Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге", - добавил главный тренер СКА.

Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче турнира против команды Швеции - самым молодым автором гола в составе взрослой сборной.