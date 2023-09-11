Футболисты "Динамо" Бальбуэна и Карраскаль не сыграют с "Пари Нижний Новгород"

Футболисты сборной Парагвая и Колумбии пропустят встречу из-за позднего возвращения с игр национальных команд

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна и колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не примут участия в составе московского "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород" из-за позднего возвращения с игр национальных сборных. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

Матч "Динамо" - "Пари Нижний Новгород" состоится 15 сентября. В ночь на среду в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Парагвая сыграет в гостях против команды Венесуэлы, а колумбийцы на выезде встретятся с чилийцами.

"Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду, - сказал Личка. - Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к "Краснодару".

Личка также сообщил, что продолжает индивидуально готовиться защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк, получивший повреждение в предыдущем матче РПЛ с "Ростовом" (2:1).