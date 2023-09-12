Баскетболиста "Хьюстона" Портера арестовали по обвинению в домашнем насилии

В Национальной баскетбольной ассоциации сообщили, что находятся в контакте с клубом для сбора дополнительной информации

ТАСС, 12 сентября. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Кевин Портер арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает портал The Athletic.

В полицейском департаменте Нью-Йорка изданию сообщили, что в службу спасения обратилась женщина. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции она была отправлена в больницу с повреждениями лица.

Представитель НБА Майк Басс сообщил The Athletic, что лига осведомлена о сообщениях об аресте игрока и поддерживает связь с "Хьюстоном" для сбора дополнительной информации.

Ранее Портер уже попадал в скандальные ситуации. В самом начале карьеры в НБА защитник, будучи игроком "Кливленда", был отстранен от игр за то, что вступил в контакт с официальным лицом матча, а перед сезоном-2020/21 был задержан после попадания в ДТП, тогда ему были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием, потере контроля над управлением транспортным средством и хранении марихуаны.

Портеру 23 года, за "Хьюстон" он выступает с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел в регулярном чемпионате НБА 59 матчей, набирая в среднем 19,2 очка за игру.