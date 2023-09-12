Экс-глава МИД Австрии просит не оказывать политического давления на спортсменов из России

По мнению Карин Кнайсль, многое в вопросе участия россиян в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от позиции страны-организатора

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль просит организаторов соревнований и культурных мероприятий в Европе не оказывать политического давления на россиян. Об этом она заявила ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Внутри МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) есть много мнений [насчет выступления российских спортсменов на Олимпиаде], но многое в конечном итоге будет зависеть от позиции страны-хозяйки. В данном случае - от Франции. Но Олимпийские игры были задуманы для того, чтобы объединять, а не разъединять. И я могу лишь попросить: пожалуйста, позвольте российским спортсменам, деятелям культуры жить своей жизнью, заниматься своим делом и не оказывать на них никакого политического давления. Сейчас они находятся под огромным давлением, и это очень жестокое отношение со стороны организаторов многих европейских мероприятий, директоров соревнований, оргкомитетов и так далее", - сказала Кнайсль.

"Особенно тяжело, когда ты молодой спортсмен и у тебя не так много времени, когда ты можешь быть на пике формы. Век спортсмена слишком короток, и через четыре года может быть уже поздно", - добавила собеседница ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.