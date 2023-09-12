Личка: нападающий "Динамо" Тюкавин будет готов к матчу РПЛ с "Пари Нижний Новгород"

Футболист получил повреждение в игре предыдущего тура чемпионата России против "Ростова"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин, несмотря на индивидуальную подготовку, должен быть готов к домашнему матчу восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород". Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" чех Марцел Личка.

"Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолетом назад в среду около пяти часов. В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать", - сказал Личка.

Матч "Динамо" - "Пари Нижний Новгород" состоится 15 сентября и начнется в 19:00 мск. Тюкавин, защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Даниил Фомин получили повреждения в выездном матче седьмого тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). При этом Фомин отправился со сборной России на товарищеский матч с командой Катара, который состоится 12 сентября.