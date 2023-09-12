Организаторы форума "Россия - спортивная держава" надеются на участие в нем Путина

Мероприятие пройдет с 19 по 22 октября в Перми

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы форума "Россия - спортивная держава" ожидают, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"На предыдущих двух форумах его не было, но мы готовимся к визиту президента и рассчитываем на его участие в форуме. Рассчитываем, что Владимир Владимирович проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и мы презентуем ему не только наши спортивные достижения, но и проекты, которые были реализованы или завершаются в рамках празднования 300-летия Перми", - сказал Махонин.

"Подготовка к форуму носит уже точечный характер, касательно того же Дома спорта Сухарева - в ближайшее время будет проведен косметический ремонт, и на это выделены дополнительные деньги. Выделяются дополнительные средства согласно нашему взаимодействию с Федеральной службой безопасности на безопасность и этого объекта, и "Орленка", где будет проходить битва роботов. Во дворце спорта "Молот" внутри тоже будут определенные косметические изменения под турнир по смешанным единоборствам, Что касается гостей форума, то тут мы больше опираемся на министерство спорта. Я про наших международных коллег, иностранцев, но, опять же, внимание к форуму большое, много команд подтвердили свое участие - и спортивных, и участвующих в деловой программе", - добавил собеседник агентства.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.