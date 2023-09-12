12 сентября, 05:41
Восточный экономический форум

Матыцин не считает трагедией случаи со сменой гражданства российскими спортсменами

Замминистра спорта Алексей Морозов ранее сообщил, что более 100 россиян приняли решение выступать за другие сборные

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Случаи со сменой спортивного гражданства некоторыми российскими атлетами являются единичными и не наносят значительного ущерба отечественному спорту. Такое мнение журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Нужно спросить у них, каковы были причины этих единичных случаев смены спортивного гражданства. Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах. Если они серьезные и значимые, нужно исключить эти причины, но мы видим, что подавляющее большинство спортсменов продолжают работать, продолжают чувствовать себя защищенными и продолжают испытывать интерес к развитию именно в нынешних условиях. Я бы не рассматривал это как правило, это скорее исключение", - сказал Матыцин.

"Если сравнивать количество занимающихся спортом, даже членов сборных команд, и количество спортсменов, сменивших спортивное гражданство, ущербом это я никак назвать не могу. Важная задача - создать условия, при которых спортсмены будут заинтересованы продолжать свою карьеру здесь, прежде всего молодые спортсмены, наш резерв, и обеспечить устойчивое развитие национальной системы спорта", - добавил министр.

6 сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Матыцин, Олег ВасильевичВосточный экономический форум
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