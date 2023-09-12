Матыцин не считает трагедией случаи со сменой гражданства российскими спортсменами

Замминистра спорта Алексей Морозов ранее сообщил, что более 100 россиян приняли решение выступать за другие сборные

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Случаи со сменой спортивного гражданства некоторыми российскими атлетами являются единичными и не наносят значительного ущерба отечественному спорту. Такое мнение журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Нужно спросить у них, каковы были причины этих единичных случаев смены спортивного гражданства. Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах. Если они серьезные и значимые, нужно исключить эти причины, но мы видим, что подавляющее большинство спортсменов продолжают работать, продолжают чувствовать себя защищенными и продолжают испытывать интерес к развитию именно в нынешних условиях. Я бы не рассматривал это как правило, это скорее исключение", - сказал Матыцин.

"Если сравнивать количество занимающихся спортом, даже членов сборных команд, и количество спортсменов, сменивших спортивное гражданство, ущербом это я никак назвать не могу. Важная задача - создать условия, при которых спортсмены будут заинтересованы продолжать свою карьеру здесь, прежде всего молодые спортсмены, наш резерв, и обеспечить устойчивое развитие национальной системы спорта", - добавил министр.

6 сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.