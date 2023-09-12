Матыцин заявил, что качество игры сборной России по футболу так же важно, как и результат

12 сентября российская команда в гостях сыграет со сборной Катара

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Содержание игры сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Катара будет иметь такое же важное значение, как и итоговый результат. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС.

"У любой товарищеской встречи и любого соревнования есть цель, - сказал Матыцин. - Цель игры с Катаром - поддержать соревновательную активность наших спортсменов. Надеюсь, те задачи, которые ставят тренеры, будут решены. И дело не только в результате, дело в содержании игры".

Сборные России и Катара проведут товарищеский матч в городе Эль-Вакра 12 сентября, начало встречи - 18:15 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела ряд товарищеских матчей, в том числе против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).