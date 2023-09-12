Матыцин считает, что мировое сообщество поймет бесцельность санкций к российскому спорту

Министр спорта отметил, что России следует изучить опыт прошлого и научиться применять успешные практики времен СССР в спортивной сфере

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международные спортивные организации придут к пониманию бесперспективности санкционного режима в отношении российского спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Бесконечного ничего не бывает, я думаю, что и международные спортивные организации поймут бесперспективность такого санкционного режима, - сказал Матыцин. - Но нам нельзя это время терять, нам ни в коем случае нельзя ждать, пока там что-то изменится. Мы сами страна, которая определяет политику, в частности в мире спорта".

Министр спорта отметил, что России следует изучить опыт прошлого и научиться применять успешные практики времен СССР в спортивной сфере. "Сегодня тоже для нас приоритетом должно быть построение национальной системы спортивного календаря, конкурентоспособной среды, инфраструктуры, кадрового обеспечения и создание новых форматов, которые мы уже предлагаем и будем предлагать в следующем году. Это Игры Дружбы, это Игры БРИКС, это продолжение традиций Игр стран СНГ, это детские соревнования Дети Азии, это соревнования для паралимпийцев, сурдлимпийцев. Мы видим, что сейчас значительное количество стран проявляют интерес и принимают участие", - добавил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.