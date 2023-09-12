Аленичев считает, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за зарплаты

Победитель Лиги чемпионов отметил, что переход Далера Кузяева во французский "Гавр" показывает, что российским футболистам стоит уезжать играть за границу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты могут и сейчас уехать в зарубежные клубы, но из-за финансовой составляющей этого не делают. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев.

Летом Далер Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с французским "Гавром", а Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад".

"Пример Кузяева показывает, что нужно уезжать за границу, мы здесь варимся, - сказал Аленичев. - Я уверен, что десяток наших российских игроков могут сейчас уехать за границу, если этого захотят. Но все мы знаем, что если здесь в плане финансов все хорошо у футболистов, а там они будут получать чуть меньше, то, конечно, они не уедут. А нужно наступить на свое "я" и уехать, пусть даже в чемпионаты Турции, Бельгии, Нидерландов, необязательно в Англию, потому что там нас сейчас не ждут. В чемпионате Германии, как я понимаю, тоже нас не ждут. А в другие чемпионаты можно уезжать".

Ранее Кузяев выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке, один раз - в кубке страны. В текущем сезоне полузащитник отметился двумя забитыми мячами в четырех матчах чемпионата Франции. "Кузяев правильно [сделал], что уехал. Это квалифицированный футболист, поэтому не удивился такому старту [в чемпионате Франции], ведь раньше он играл в команде-чемпионе", - отметил Аленичев.

О Головине

С 4 по 12 сентября проходит тренировочный сбор национальной команды России, в ее состав попал полузащитник Александр Головин, который с 2018 года выступает за "Монако". 12 сентября россияне проведут гостевой товарищеский матч со сборной Катара. В последний раз Головин сыграл за сборную 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира на чемпионат мира - 2022 против команды Хорватии (0:1).

"Естественно, Головин является главной звездой сборной России, а кто еще, конечно, он лидер команды, - сказал Аленичев. - Саша играет стабильно за "Монако", молодец, но мне хотелось бы, чтобы он сменил чемпионат, уехал бы в ту же Испанию. Все-таки французский чемпионат отличается от испанского. Испанский, на мой взгляд, более зрелищный в плане техники. Я хотел бы, чтобы Саша уехал в Испанию, как Захарян, и нашел себе играющую команду".

"Конечно, он нужен сборной России, он всегда нужен. Надеюсь, что и Захарян будет проявлять себя в Испании, будет необходим национальной команде. Те футболисты, которые играют за границей, однозначно будут лидерами сборной. Потому что там они получают огромный опыт", - добавил Аленичев.