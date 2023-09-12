Главный тренер "Ахмата" Ромащенко рассказал, что обсуждал с Черчесовым уход из его штаба

Мирослав Ромащенко возглавил грозненский клуб 18 августа

ТАСС, 12 сентября. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Мирослав Ромащенко обсуждал со Станиславом Черчесовым возможный уход из его штаба и был готов к самостоятельной работе. Об этом Ромащенко рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мое личное мнение - любой ассистент всегда держит в уме цель работать самостоятельно, я нигде такое желание не выпячивал, тем более публично, но люди в футбольных кругах знали, что если возникнет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю, - сказал Ромащенко. - Знал ли об этом Черчесов? Конечно, у нас со Станиславом Саламовичем изначально, еще давным-давно, был разговор, что если будет такой вариант, я тут же сообщу ему об этом, никто ничего за спиной делать не будет. Так и произошло".

"После предложения от "Ахмата" я некоторое время размышлял, но тут же набрал Черчесову. То, что я услышал, убедило меня в том, что решение принять предложение "Ахмата" - правильное. Он сказал мне очень важные профессиональные вещи, которые останутся между нами", - добавил он.

18 августа Ромащенко был назначен на пост главного тренера "Ахмата", до этого специалист работал в тренерском штабе Черчесова в "Ахмате", пермском "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии" и венгерском "Ференцвароше", а также входил в тренерский штаб сборной России.

"Ахмат" набрал десять очков в семи матча чемпионата России и занимает восьмое в турнирной таблице. Следующую игру грозненский клуб проведет 16 сентября дома против "Краснодара".