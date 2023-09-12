Клуб "Авангард" пригласил пассажиров и экипаж севшего в поле самолета на матчи КХЛ

Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию, подчеркнули в омском клубе

ТАСС, 12 сентября. Омский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" пригласил пассажиров и экипаж самолета рейса Сочи - Омск, совершившего аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, на ближайшие домашние матчи команды. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

"Сегодня утром рейс "Уральских авиалиний", направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области, на борту находилось 159 человек, большая часть - наши земляки, все они живы. Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию. "Авангард" - это Омск, мы все одна большая семья, и мы хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на "G-Drive - Арене" 14 и 16 сентября"

14 сентября "Авангард" дома в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет с владивостокским "Адмиралом". 16 сентября омская команда примет нижнекамский "Нефтехимик".

Об инциденте

Самолет Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. По уточненным данным, на борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

За медицинской помощью обратились пять человек. Пассажиры эвакуированы в пункты временного размещения. Как сообщил ТАСС избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко, причиной аварийной посадки могли стать проблемы гидросистемы судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, СК на транспорте возбуждено уголовное дело.