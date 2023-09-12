Тренер Надаля заявил, что теннисист хочет вернуться к Australian Open - 2024

Рафаэль Надаль не выступал с января 2023 года из-за травмы

ТАСС, 12 сентября. Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль в случае сохранения положительной динамики восстановления после травмы намерен вернуться к соревнованиям к Открытому чемпионату Австралии - 2024. Об этом изданию ElDesmarque de Cuatro заявил дядя и тренер теннисиста Тони Надаль.

"Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на корты к Открытому чемпионату Австралии 2024 года", - сказал Тони Надаль.

Рафаэль Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он уступил во втором круге Australian Open американцу Маккензи Макдональду. Всего испанец в текущем году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Рафаэль Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Он также отметил, что 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.

Рафаэлю Надалю 37 лет, на его счету 92 титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом - в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.

Australian Open пройдет с 15 по 28 января 2024 года. Действующим победителем турнира является Джокович. Надаль выигрывал турнир дважды (2009, 2022), в 2022 году он обыграл в финале россиянина Даниила Медведева.