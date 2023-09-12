Ромащенко уверен, что у Черчесова будут предложения из России и из-за границы

Последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский "Ференцварош"

ТАСС, 12 сентября. Бывший главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов будет получать предложения о работе не только из России, но и из-за рубежа. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко, на протяжении 12 лет работавший в тренерском штабе Черчесова.

"Скоро ли мы увидим Черчесова за границей или в чемпионате России? Затрудняюсь ответить. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, - не сомневаюсь", - сказал Ромащенко.

С декабря 2021 года Черчесов возглавлял венгерский футбольный клуб "Ференцварош". 19 июля после вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов тренер был отправлен в отставку.

Черчесову 60 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.