Финал киберспортивного турнира 2023 года пройдет во Владивостоке

Мероприятия турнира пройдут по всему Дальнему Востоку, отметил Дмитрий Смит

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года, пройдет во всех регионах Дальнего Востока, финал состоится во Владивостоке. Об этом ТАСС заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут в конце 2023 года.

"Что касается самого турнира, к подготовке мы уже приступили, сейчас можем сказать, что пройдет он во всех регионах Дальнего Востока, а финал состоится во Владивостоке. Полную информацию опубликуем совсем скоро", - сказал Смит.

С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани состоятся "Игры Будущего", они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.