Смит: поддержка киберспорта президентом России способствует исчезновению предубеждений

Федерация компьютерного спорта России рассчитывает, что развитие киберспорта получит новый импульс, отметил глава организации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Поддержка киберспорта президентом России Владимиром Путиным означает правильность действий Федерации компьютерного спорта России, а также способствует исчезновению предубеждений в отношении этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

12 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил IT-компании с госучастием обратить внимание на киберспорт и поддержать его.

"Поддержка президента означает, что мы все делаем правильно, - сказал Смит. - За последние годы киберспорт прошел большой путь, и мне лично чрезвычайно приятно, что успехи в нашем виде спорта видны на самом высоком уровне. Мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оправдать доверие президента. Главное, чему способствует поддержка президента, это снятию барьеров и исчезновению предубеждений. Мы рассчитываем, что развитие киберспорта, которое и так происходит стремительно по всей стране, получит новый импульс как в виде государственной поддержки на местах, так и в виде спонсорства со стороны крупного бизнеса".

"Киберспортсмен - это прежде всего спортсмен. Да, компьютерный спорт ввиду своей технологичности близок к IT-индустрии, но принципиально отличается по своей сути. Здесь уместнее говорить об огромном пространстве для сотрудничества и инноваций между киберспортом и IT", - добавил Смит.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.