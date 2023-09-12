Путин: по вопросу участия в Олимпиаде нужно руководствоваться интересами спортсменов

Президент уверен, что для спортсменов имеют значение флаг и гимн, но каждый человек должен сам принимать решение насчет своего гражданства

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября./ТАСС/. По вопросу участия спортсменов в Олимпийских играх нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, который годами, десятилетиями некоторые, готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин уверен, что для спортсменов имеют значение флаг и гимн, но каждый человек должен сам принимать решение насчет своего гражданства.

Ранее Минспорта РФ сообщало, что 55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, вместе со спортсменами по неолимпийским видам - гражданство сменили более 100 человек.

"Я никого не осуждаю. Но просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя - это тоже имеет определенное значение. Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, понимает ли он этих людей.

По его словам, руководство МОК извращает идеи Пьера де Кубертена, спорт должен быть вне политики. Международное олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, указал президент.